Salvini, se serve nessuna paura del voto

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Andiamo in Parlamento se ci sono i numeri certi, altrimenti si torna al voto. La Lega è un partito nato tra la gente figuriamoci se abbiamo paura di tornare alle elezioni". Lo ha detto Matteo Salvini alla fine delle consultazioni al Quirinale.

Salvini ha aggiunto che lavorerà "per smussare gli angoli che altri, a parole, non vogliono smussare".