Salvini, incarico esplorativo a me oggi inutile

"L'esploratore lo facevo da boy scout a 10 anni, adesso c'è poco da esplorare": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto prima di partecipare a una cena di Affaritaliani a chi gli chiedeva se si aspetti l'incarico di formare il governo dal Capo dello Stato, da cui sarà domani per le consultazioni. "Oggi è inutile perché non ci sono i numeri, quindi io posso solo prendere atto che oggi non ci sono i numeri", ha aggiunto, confermando che vedrà "la prossima settimana in campo neutro a Roma" il leader M5S, Luigi Di Maio.