Gen. Graziano, serve Ue unita per Difesa

"L'Afghanistan rimane una missione importante, era un'area di crisi 30 anni fa, 20 anni fa. Lo era anche 100 anni fa e verosimilmente è un'area su cui il mondo deve tenere un'attenzione costante". Lo ha detto il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, in un forum ANSA-Ce.S.I. rispondendo ad una domanda sulla missione italiana in Afghanistan. "Qualcosa è cambiato: se cammini ad Herat oggi, le ragazzine vanno a scuola, ci sono i taxi.... In altri parti del mondo c'è stato il Daesh", ha detto. "Quanto durerà la missione italiana? Non lo so ma il compito è accompagnare l'Afghanistan", ha sottolineato il capo di stato maggiore della Difesa. "A prescindere dall'impegno italiano, in assoluto fino al 2016 doveva esserci il ripiegamento delle forze della coalizione dall'aeree su Kabul. Nel tempo c'è stato un rallentamento, pensando che le forze afghane avevano ancora bisogno di supporto da parte della Nato", ha aggiunto il generale. "L'Italia ha mantenuto nel tempo una sforzo importante, continua a mantenere una presenza importante nell'ovest. Ed è giusto che si chiede anche ad altri paesi di condividere questo sforzo", ha precisato.

Quanto al Libano, per Graziano "C'è un grande riconoscimento per il ruolo svolto dall'Italia sia dal punto di vista militare che del sostegno. Unifil - sottolinea il generale - è una missione che supporta indirettamente le forze libanesi e quindi il Libano. La situazione nel sud del paese è in questo momento militarmente sotto controllo, ma rimane un'area ad alta pericolosità e a rischio tensioni - ha precisato il capo di stato maggiore - E' necessaria una grande attenzione internazionale da parte del Libano, esempio virtuoso di paese multiconfessionale e dove le forze armate rispondono allo Stato. Il personale per preparare la base in Niger - ha detto poi Graziano, commentando le notizie di presunte opposizioni alla presenza militare italiana da parte di ministri nigerini - è già in loco, la missione si svilupperà man mano che avanzano gli accordi con le autorità locali. C'è una richiesta del governo nigerino e noi opereremo in accordo con le autorità locali, ma non cambierà la dimensione del nostro impegno. Il tetto massimo stabilito per i nostri militari - ha ricordato il generale - è di 470 unità. E' previsto che 120 siano schierati entro giugno, ma bisognerà vedere le esigenze che si svilupperanno in loco".

"Con la Brexit c'è stato un grosso cambiamento concettuale ma anche tecnico-militare. I problemi militari e quelli politici viaggiano coordinati. "Nel momento in cui la Gran Bretagna ha deciso di lasciare l'Ue era necessario una spinta verso l'Europa unita della Difesa", ha sottolineato il generale.