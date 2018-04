Fi: Berlusconi riunisce vertici a Grazioli in vista consultazioni

Silvio Berlusconi riunisce lo stato maggiore del partito a palazzo Grazioli in vista delle Consultazioni al Colle dove l'ex premier salirà insieme alle due capigruppo. Alla riunione di via del Plebiscito presenti oltre al Cavaliere, i fedelissimi Gianni Letta, Licia Ronzulli, Niccolò Ghedini, Sestino Giacomoni e Valentino Valentini. Presenti anche le due capigruppo Anna Maria Bernini, presidente dei senatori azzurri e Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi oltre al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Tajani in mattinata, parlando a Radio Anch'io, ha fatto sapere che non prenderà parte alle consultazioni.

"Il presidente Berlusconi e Forza Italia dopo la vittoria della coalizione del centrodestra alle elezioni politiche ribadiscono con forza l'unità della coalizione e l'indisponibilità a qualunque forma di dialogo o ipotesi di governo con chi pone veti inaccettabili in una democrazia". E' quanto scritto in una nota al termine del vertice.