Pesce d'Aprile di Pizzarotti: 'Salvini e Di Maio mi vogliono premier'

"Ho ricevuto, verso le 23.30, una e-mail da Luigi Di Maio, con firma congiunta di Matteo Salvini, in cui si chiede esplicitamente la mia disponibilità ad accettare l'incarico di capo di un governo di coalizione tra Lega e 5 Stelle. Ho risposto che prima avrei sentito mia moglie, ma lei non è molto dell'idea. Farò sapere a entrambi finite le feste". E' il post apparso questa mattina sul profilo Facebook del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti.

E' il pesce d'aprile del primo cittadino della città emiliana che in pochi minuti ha sfondato la soglia delle 500 condivisioni, centinaia di commenti e migliaia di 'like'. In molti ovviamente hanno subito compreso si trattasse di uno scherzo, vista anche l'ironia di parlare nel testo di e-mail e della moglie (temi al centro della querelle ai tempi della sospensione di Pizzarotti dal movimento di Grillo) ma c'è anche chi ha creduto allo scritto dell'attuale leader del partito dei sindaci tanto da chiedere la pubblicazione della e-mail originale.