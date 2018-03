Salvini: 'Con Di Maio Contatto dopo Pasqua. Si parta da programma centrodestra'

Torna a intervenire sul governo il leader del Carroccio, Matteo Salvini. "Con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua" ha fatto sapere il leader del Carroccio. "Con i 5 stelle - ha evidenziato - stiamo ragionando, se poi questo ragionamento andrà lontano o si fermerà non sono in grado di dirlo adesso". Salvini premier? "La mia ambizione - ha detto - è di rappresentare tutti gli italiani facendo il Presidente del Consiglio. Però non è una pregiudiziale perché a me interessa lavorare per l'Italia. Qualcun altro diceva: o io o il diluvio, io non ho l'arroganza di dire o io o nessuno".

"Non è che uno si siede al tavolo e dice: tu non mi piaci, vai via! Si parte dai progetti, non dai nomi, dai premier" ha detto rispondendo a una domanda sull'ipotesi di un governo tra Lega e M5S, senza Berlusconi, non gradito agli uomini di Grillo. "Si parte dalle cose da fare - ha detto - tasse, lavoro, sicurezza. l'importante sono le cose da fare".

"Visto che il centrodestra - ha ragionato - è la coalizione che ha vinto, sono disposto a dar vita a un governo che parta dal programma di centrodestra e quindi dalla cancellazione della legge Fornero, dalla riduzione delle tasse, dal controllo dei confini, dalle espulsioni dei clandestini". "Sono disposto a ragionare di redditi di inclusione, leggi di cittadinanza, prestito per entrare nel mondo del lavoro. Sono disposto a ragionare di tutto, ma si parta dal voto degli italiani".

"Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano", ha detto inoltre uscendo dall'hotel di Ischia dove sta trascorrendo le vacanze pasquali, prima di recarsi nella zona "rossa" di Casamicciola colpita dal sisma del 21 agosto scorso.

"Intanto - ha aggiunto il leader del Carroccio - i lavori del Parlamento sono iniziati senza settimane di attesa e senza litigi, grazie al ruolo di mediazione svolto dalla Lega. Speriamo di fare lo stesso per il Governo".

Ieri il dialogo tra Salvini e Di Maio, almeno in chiaro, avrebbe segnato una frenata ma i due si vedranno dopo Pasqua. LEGGI.

Intanto il Pd discute sull'atteggiamento da tenere in vista delle consultazioni. "La linea dell'opposizione non è in discussione", puntualizza oggi Graziano Delrio.