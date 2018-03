Salvini frena su reddito cittadinanza ritwittando Anzaldi: 'M5S no vergogna'

Matteo Salvini di nuovo freddo sul reddito di cittadinanza dopo le aperture di alcuni giorni fa. "Se il reddito di cittadinanza - aveva detto il 26 marzo - fosse pagare la gente per stare a casa dico di no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito allora sì".

"Dopo 5 anni di propaganda ora scoprono che si sono sbagliati. Per anni hanno promesso soldi, illudendo le persone e speculando sulla pelle di chi non ce la fa. Passata la festa, gabbato lo santo. Vergogna", è questo il retweet con cui l'account Lega-Salvini Premier rilancia un'intervista in cui l'esponente Pd Michele Anzaldi critica, in maniera dura, il reddito di cittadinanza portato avanti dal M5S.