Governo: il 4 aprile al via consultazioni. Il calendario

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà il 4 aprile le consultazioni per la formazione del nuovo Governo.



Qui di seguito il calendario:

- Mercoledì 4 aprile 2018: 10,30 Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati 11,30 Presidente della Camera dei deputati, On. Roberto Fico 12,30 Presidente emerito, senatore di diritto e a vita, Giorgio Napolitano 16,00 Gruppo "Per le Autonomie (SVP-PATT, UV)" del Senato della Repubblica 16,45 Gruppo Misto del Senato della Repubblica 17,30 Gruppo Misto della Camera dei deputati 18,30 Gruppi "Fratelli d'Italia" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

- Giovedì 5 aprile 2018 10,00 Gruppi "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati 11,00 Gruppi "Forza Italia - Berlusconi Presidente" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati 12,00 Gruppi "Lega - Salvini Premier" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati 16,30 Gruppi "MoVimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.