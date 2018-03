Camera: si votano vice presidenti. In pole Carfagna, Fontana, Spadoni e Rosato - DIRETTA

Dopo il voto di ieri per il Senato, anche alla Camera si scelgono i componenti dell'ufficio di presidenza. Anche a Montecitorio il Pd non dovrebbe avere un questore ma solo un vicepresidente, per la cui carica i Dem candidano Ettore Rosato. E' quanto emerge dall' Assemblea del gruppo del Pd alla quale il presidente Graziano Delrio sta riferendo l'esito dei contatti con M5s e il centrodestra. Il Pd, inoltre, non avrà nemmeno uno degli otto segretari d'Aula, benchè nella passate legislature sia stata sempre assicurata la presenza di tutti i gruppi tra gli otto. I Dem voteranno un proprio esponente per il collegio dei questori, Maria Rosa de Giorgi, e uno per i segretari, Alessia Morani, ma si tratta di candidature di bandiera.

LE VOTAZIONI IN DIRETTA

Mara Carfagna (Fi) e Lorenzo Fontana (Lega). Sono i due nomi che Forza Italia, che ha riunito i suoi deputati questa mattina, e Lega voteranno per due delle quattro vicepresidenze alla Camera. Per i questori le indicazioni sono quelle di Gregorio Fontana (Fi) e Raffaele Volpi (Lega) mentre i segretari sono quattro: Francesco Scoma (Fi), Catia Polidori (Fi), Marzio Liuni (Lega), Silvana Comaroli (Lega). Resta da capire la posizione di Fdi.

E' Maria Edera Spadoni la candidata M5s per la vicepresidenza della Camera. Il suo nome è risultato più votato rispetto a Giuseppe Brescia al ballottaggio fatto dall'assemblea del gruppo M5s.

Il M5s voterà un solo nome per la vicepresidenza della Camera, quello di Maria Edera Spadoni. E' quanto si apprende da ambienti del M5s. I cinque stelle ripeteranno, quindi, lo schema già attuato al Senato, lasciando bianca la scheda per il quarto vicepresidente.