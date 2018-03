Le Monde, il capo dei servizi siriani a gennaio a Roma

Il capo dei servizi segreti siriani Ali Mamlouk si è recato a gennaio a Roma, dove ha incontrato il direttore dell'Aise Alberto Manenti. Lo scrive Le Monde, precisando che la visita - "su invito dell'Aise" e rivelata a febbraio dal quotidiano libanese Al-Akhbar - è stata confermata al giornale francese "da tre fonti molto informate sugli affari siriani". Le Monde definisce l'iniziativa "una violazione degli atti legislativi dell'Ue contro il regime". Mamlouk sarebbe arrivato a Roma "con un jet privato messo a disposizione dalle autorità italiane".

Ricostruendo la vicenda - di cui si è già occupato anche il quotidiano La Verità in un servizio del 17 marzo - Le Monde definisce Mamlouk, 72 anni, generale, "ambasciatore-ombra del regime di Assad", che in questi anni si è recato "in modo discreto in Giordania, Egitto, Russia, Iraq e Arabia Saudita". Dietro la facciata delle questioni di sicurezza, "l'obiettivo di queste missioni - prosegue il giornale - è chiaramente politico: rompere l'isolamento del regime, avviare la normalizzazione, con lo scopo di trasformare le sue vittorie militari in vittoria diplomatica". Le Monde, citando tra le fonti della notizia un agente dei servizi di "un Paese vicino" della Siria, scrive che nell'incontro con Manenti i temi delle migrazioni e della sicurezza sono stati "pretesti" utilizzati "all'unico scopo di approfondire poco a poco le relazioni della Siria con Roma in un quadro più generale. E per i siriani, l'Italia è un ponte verso il resto d'Europa".

Le Monde aggiunge che la visita di Mamlouk, "che figura in terza posizione della lista nera Ue dietro il presidente Bashar al Assad e suo fratello Maher", "indigna le organizzazioni di difesa dei diritti umani". Interpellata da Le Monde, la responsabile della diplomazia europea Federica Mogherini ha risposto di "non essere stata messa al corrente dei contatti".