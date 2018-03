Spunta una nuova ipotesi di mediazione nella maggioranza nel partito sui nomi dei capigruppo Pd di Camera e Senato. A quanto si apprende da fonti renziane, il punto di caduta potrebbe prevedere la nomina di Teresa Bellanova al Senato e Lorenzo Guerini alla Camera. In questo caso, Andrea Marcucci, candidato in pectore della prima ora, potrebbe fare un passo indietro ed essere indicato come vicepresidente di Palazzo Madama.