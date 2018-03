M5S: fotografo Ansa a Radio1, 'Fico? Fatto il mio mestiere'

Angelo Carconi, il fotografo dell'ANSA che ha immortalato Roberto Fico mentre andava in autobus in ufficio alla Camera, ha raccontato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 com'è nata la foto ripresa stamattina da tutti i giornali (VIDEO). "Stavo aspettando Fico alla stazione Termini, in attesa che arrivasse da Napoli - ha detto Carconi ai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro - Inizialmente credevo che volesse prendere un taxi, ma c'era fila". Quando invece ha visto che il neo presidente della Camera andava verso la fermata dei bus, lei lo ha seguito. "Si, esatto, ma non mi aspettavo che prendesse l'autobus, mi aspettavo che prendesse un taxi, o una macchina".

Invece Fico è salito sull'85. Con lui c'era anche tutta la sua scorta? "Non tutta credo". Uno di loro, l'uomo calvo che gli siede a fianco, era uno della scorta? "Credo che sia uno della scorta, non li conosco però". Fico l'ha vista? "Mi ha visto - racconta il fotografo dell'ANSA - anche prima che salisse sull'autobus, l'ho accompagnato dalla stazione Termini all'autobus". Era stupito che ci fosse un fotografo? "Si, era stupito". Qualcuno ha pensato che vi foste accordati prima. "No, non è così". E le persone che si trovavano con lui sull'autobus, come hanno reagito? "Non c'erano tantissime persone, l'autobus non era stracolmo. Alcuni lo hanno riconosciuto, altri no". Ha visto se ha timbrato il biglietto? "Non lo so, sono salito dopo di lui". Quando vi siete congedati, vi siete salutati? "Alla fine sì. Quando è andato a Montecitorio mi ha augurato buona giornata". C'era qualcuno che faceva le foto per lui? "No, non c'era nessuno". C'era anche la fidanzata di Fico, Yvonne De Rosa? "Non credo, non l'ho vista, è sceso dal treno solo, con la scorta". Secondo lei, il neo presidente della Camera è un tipo fotogenico? "Si, lo è".