Camere: Di Battista, orgoglioso per Fico, giornata storica

"Sono molto orgoglioso: la giornata di ieri resterà nella storia. Ma la verità e che io ci ho sempre creduto". Lo dice Alessandro Di Battista in un video messaggio sulla sua pagina Fb dove confessa: "Quando vedi il risultato ti dispiace di non essere più in prima linea". "Fico è il M5s fatta persona, è l'etica fatta persona: se lo merita" dice ancora Di Battista che ricorda, "non abbiamo mai mollato in questi 5 anni. Non ci siamo mai arresi. Le hanno tentate tutte alla Camera contro di noi: violazioni dei regolamenti, ghigliottine, espulsioni, Si proteggevano questi politicanti e ieri hanno votato Roberto Fico. E' una cosa incredibile!".

"L'aver contribuito a questo risultato storico è una cosa indescrivibile. Che bella cosa vedere le facce di alcuni deputati del Pd mentre Roberto faceva il discorso in cui parlava dei tagli ai costi della politica. Che bella cosa. Fico è il M5s fatta persona, è l'etica fatta persona: se lo merita. Quando combatti alla fine i risultati arrivano" dice.

Certo, ammette, "un po' mi dispiace di non stare lì dentro: e stata una scelta difficile. Quando vedi il risultato ti dispiace di non essere più in prima linea. Ma ho fatto una scelta e ora vi comunico che il primo giugno partiremo per l'America, con Sahra e Andrea, e scriveremo un reportage per "Il Fatto Quotidiano" e per una web tv. Torneremo a dicembre. Ma anche durante questo viaggio io ci starò sempre".