Casellati, nel 2005 polemiche per l'assunzione della figlia

Non solo la giustizia. Nella sua storia politica, Maria Elisabetta Alberti Casellati si è occupata per anni anche di sanità, prima come presidente della omonima commissione al Senato, dal 1994 (anno del suo ingresso in Parlamento) al 1996, poi come sottosegretario alla Salute quando il dicastero era guidato da Girolamo Sirchia, nominata il 29 dicembre 2004 e fino al 2006.

Proprio in quel ruolo Casellati fu oggetto di polemiche per l'assunzione della figlia, Ludovica Casellati, a capo della sua segreteria. All'epoca la vicenda emerse sul Corriere del Veneto, con tanto di intervista a Ludovica, e rilanciata dal Corriere della Sera, seguita da un no comment dell'allora sottosegretario, ruolo ricoperto anche da aprile 2005 a maggio 2016 nel corso del terzo governo Berlusconi.