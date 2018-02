Meloni, FdI con risparmiatori truffati

(ANSA) - ANCONA, 16 FEB - "Fratelli d'Italia è a fianco dei risparmiatori truffati da un sistema bancario che privatizza gli utili e socializza le perdite, e da provvedimenti di un governo che era troppo amico delle banche e dei banchieri per potersi occupare dei problemi dei cittadini". Così la presidente di Fdi Giorgia Meloni, in un incontro pubblico ad Ancona sul fallimento di Banca Marche. "Quella sulle banche - ha aggiunto - è una delle battaglie principali di FdI in questi anni, tanto che nelle nostre liste abbiamo inserito la leader dei 'risparmiatori truffati di Banca Etruria' (Letizia Giorgianni, ndr), ma anche la signora Schiavo (Laura Schiavo, moglie di un imprenditore suicida, ndr) il cui marito è stato vittima di stalking bancario". "Noi abbiamo anche presentato una proposta di legge contro lo stalking bancario - ha ricordato - il recupero di crediti che le banche fanno con le persone normali con estrema aggressività, mentre non vanno a recuperare i miliardi di euro che hanno prestato ad amici degli amici".