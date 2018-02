Pd, buonuscita per contratti a termine

(ANSA) - ROMA, 2 FEB - Riduzione del costo del lavoro attraverso un taglio strutturale di 4 punti dei contributi (dal 33% al 29%), ma anche una "buonuscita compensatoria" per i contratti a tempo determinato che non vengono stabilizzati. Sono alcune delle proposte contenute nel programma del Pd, presentato a Bologna. "Il lavoro a tempo indeterminato - si legge - vale di più, deve costare di meno". Prevista anche "una tessera gratuita di sei mesi per viaggiare sui treni per chi perde il posto di lavoro".