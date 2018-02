Di Maio, se vero Dessì non resta con M5s

(ANSA) - CATANIA, 2 FEB - "Io sono il capo politico del movimento e il mio dovere è tutelare il movimento. Grazie ai giornalisti che hanno fatto gli approfondimenti. Abbiamo avviato tutti gli accertamenti stamattina, se dovesse essere vero quello che sta emergendo, allora non avremo nessun problema sul fatto che queste persone non possono stare nel movimento, quindi dateci il tempo di fare gli accertamenti". Lo ha detto Luigi Di Maio sul caso del candidato M5S per il Senato Emanuele Dessi' a Roma.