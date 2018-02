Pd: strappo in Sicilia, in 4 lasciano

(ANSA) - PALERMO, 1 FEB - Strappo nei dem in Sicilia di un pezzo del partito sulle liste elettorali. Nasce il movimento "I partigiani del Pd" in dissenso "col modello padronale del partito". Quattro dirigenti - componenti della segreteria regionale - hanno rimesso il mandato nelle mani del segretario Fausto Raciti. "Voteremo Pd - dicono i 4 dirigenti - ma non sappiamo se faremo campagna elettorale".