Padoan, non vedo speculazione mercati

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Si attende speculazioni sui mercati in vista delle elezioni? "Non un mese di speculazioni ma una situazione di attesa sui mercati. Io seguo lo spread e la situazione dei mercati quasi tutte le ore: non c'è un segno di nervosismo". Lo dice il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan a Porta a Porta. E a chi gli fa notare che il fondo Bridgewater ha venduto le sue partecipazioni in società italiane, replica: "Sono piccole partecipazioni".