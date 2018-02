Minniti, fisiologica discussione liste

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - E' normale, quasi fisiologico quando si fanno le liste e fino a quando le liste non sono fatte, discutere. Si discute magari con una certa fermezza, come è giusto che sia, ancora di più in una condizione particolarmente complicata come quella che il Pd ma anche le altre liste hanno dovuto affrontare". Lo afferma il ministro Marco Minniti parlando dello scontro nel Pd sulle liste elettorali.

"Approvate le liste - ha proseguito - si passa ad un altra fase: si combatte per vincere la partita. E' il senso di quello che stiamo facendo oggi e mi auguro di aver detto parole chiarissime e inequivoche. Da questo momento in poi - ha concluso Minniti - le liste sono fatte e ci sono le candidate e i candidati e insieme lavoreremo per vincere le elezioni".