M5s: escluso chiede sospensione liste

(ANSA) - COSENZA, 31 GEN - L'avvocato Ugo Morelli, di Cosenza, ha presentato un ricorso ex art. 700 al Tribunale civile di Cosenza, il cui esame è previsto per domani mattina davanti al giudice Massimo Lento, con cui chiede la sospensione delle liste elettorali del Movimento 5 stelle.

Il legale, attivista M5s e che riferisce di essere iscritto al movimento da circa dieci anni, lamenta l'esclusione del suo nominativo dalle parlamentarie e rivendica la candidatura per i collegi uninominali e plurinominali di Cosenza e provincia e di Roma e provincia.

Quella di domani è la prima causa d'urgenza, fa sapere il Codacons che assiste il legale cosentino, intentata da un iscritto al movimento.

Morelli, nella sua istanza, precisa di avere seguito tutte le procedure previste dai regolamenti interni al movimento presentando la propria candidatura attraverso la piattaforma online e chiede, inoltre, di convocare dinanzi al giudice anche Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Davide Casaleggio.