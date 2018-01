Ilva: Gentiloni, dialogo e accortezza

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Non posso credere ci sia un rischio per Ilva. Capisco e rispetto il punto di vista del presidente della Puglia, del sindaco di Taranto: lo interpreto come il tentativo legittimo di ottenere le condizioni migliori, ma qui parliamo di un investimento che da un lato salva 10/15 mila posti di lavoro e dall'altro investe tantissimo per bonificare una delle zone più inquinate al mondo. Non credo che gli enti locali lavoreranno per far saltare l'investimento. Noi siamo aperti al dialogo ma tutto possiamo fare tranne che far scappare gli investitori". Lo dice Paolo Gentiloni a Uno Mattina.