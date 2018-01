Ema: Gentiloni, partita non chiusa

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Dobbiamo provarci, sapendo che l'Ema è importantissima, interessa la salute di tutti i cittadini. C'è stata la gara tra 27 Paesi, noi abbiamo fatto un figurone perché siamo arrivati primi e poi abbiamo perso il sorteggio ma poi è emerso che ci sono informazioni incomplete nel dossier di Amsterdam. Chiediamo alla Corte di Giustizia e poi al Parlamento Ue di valutare. La partita non è chiusa ma non dobbiamo farci illusioni che sia facile riaprirla perché ci sono state procedure seguite". Lo dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a Uno Mattina riferendosi al ricorso per l'assegnazione della sede dell'Agenzia europea del farmaco.