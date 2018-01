Di Maio a investitori, M5S non populista

"Noi non siamo populisti, abbiamo un programma chiaro e la volontà di andare al governo per cambiare l'Italia". Così Luigi Di Maio a Londra, anticipando all'ANSA i primi contenuti di una visita tutta dedicata a "incontri con investitori internazionali". "Abbiamo ottimi feedback", aggiunge poi il candidato premier del Movimento 5 Stelle, "sia sul nostro programma sia sui nomi della nostra lista di candidati". Scopo della missione è in particolare quello di illustrare - con l'economista e candidato Lorenzo Fioramonti - "le misure economiche" del programma del movimento.

"Stiamo raccontando (agli investitori della City) il nostro programma economico e stiamo raccontando della nostra squadra di super competenti che abbiamo inserito nelle liste, persone del mondo dell'università, della ricerca, dell'imprenditoria e molti di loro già la conoscevano", sottolinea quindi l'esponente del M5S. Non senza ribadire che scopo della missione è in particolare quello di illustrare - con l'economista e candidato Lorenzo Fioramonti - "le misure economiche" del programma del movimento: un programma che - insiste - dimostra che noi non siamo populisti".