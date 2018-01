Casini,grande coalizione?Vogliam vincere

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Alle elezioni si gareggia per vincere, la Merkel e Schultz in campagna elettorale non hanno mai proposto la grande coalizione. Io la grande coalizione non la propongo". Così il presidente della commissione d'inchiesta sulle banche e candidato con la coalizione del Pd a Bologna Pier Ferdinando Casini risponde, intervistato dal programma Circo Massimo di radio Capital, a chi gli chiese se in Italia ci sarà bisogno di un’alleanza fra il Pd e il centrodestra.

Casini alle polemiche sulla sua candidatura, cui Leu contrappone Vasco Errani, replica: "Io con Bersani ho fatto il governo Monti e non voglio fare polemiche con lui o Errani. Non sono io la causa del fatto che sono usciti dal Pd. È un tema del Pd". Ora "il nemico da battere sono la Lega e il M5s". "Sono nato a Bologna e sono di Bologna e affido ai bolognesi il mio destino", ha aggiunto.