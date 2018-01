Biotestamento entra in vigore. Associazione Coscioni: 'Istituzioni vigilino'

Entra in vigore la legge sul biotestamento, approvata dal Parlamento a fine legislatura. L'associazione Luca Coscioni, che si è mobilitata con Marco Cappato e Mina Welby sulle tematiche del biotestamento, ha diffuso a Milano una nota per ricordarlo.

"Entra in vigore - scrive Filomena Gallo, segretaria dell'associazione - una legge per la quale ci siamo battuti grazie all'azione dei malati che hanno reso pubblica la propria lotta per essere liberi di scegliere fino alla fine".

"Chiediamo alle istituzioni ad ogni livello - continua la nota dell'associazione - di informare correttamente i cittadini sui loro nuovi diritti, alle Regioni di inserire le Disposizioni Anticipate di Trattamento nella tessera sanitaria e ci prepariamo a presentare denunce penali contro eventuali provvedimenti di questo o dei futuri Governi che mirassero a introdurre inesistenti possibilità di imposizione di coscienza da parte delle strutture sanitarie private sulla pelle dei cittadini malati".