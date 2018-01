Saviano, Di Maio si scusi su "Ong-taxi"

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Luigi Di Maio pubblica un post su Facebook in cui definisce le imbarcazioni delle Ong impegnate a salvare vite umane "taxi del mare". Una dichiarazione che dà il via a una strategia politica criminale. Dopo il consenso mediatico di quella sua orrenda dichiarazione, Minniti ha avuto mano libera sugli accordi libici che l'Italia ha stretto con trafficanti inumani di esseri umani e non con un governo organizzato per fermare i flussi. Ora Di Maio nega di aver mai definito le Ong "taxi del mare". Chieda scusa, Di Maio, per aver gettato discredito su organizzazioni che al più sono sotto processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Lo scrive, in un post su facebook Roberto Saviano rilanciando un'intervista rilasciata ieri all'agenzia tedesca Dpa dal capo politico M5S.

Nell'intervista - si legge sul sito della Dpa - Di Maio spiega di "non aver mai definito le Ong taxi del mare. Prestando attenzione alle indagini di alcuni pm italiani ho detto che alcune Ong mancano di trasparenza".