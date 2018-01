Prodi: 'LeU non lavora per l'unità del centrosinistra'

"Liberi e Uguali non è per l'unità del centrosinistra. Punto". Invece Matteo Renzi sì? "Renzi, il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l'unità del centrosinistra". Invece Grasso, D'Alema e Bersani no? "In questo momento non sono per l'unità del Centrosinistra. Punto". Lo dice l'ex premier Romano Prodi, sentito al telefono da Affaritaliani.it.

Lei il 4 marzo andrà a votare? "Certo che voto. Certo che vado a votare", risponde Romano Prodi. Le liste del Pd e del centrosinistra in generale sono competitive? "Mi auguro che lo siano". Però ci sono state tante polemiche dopo la presentazione delle liste... "Lasci stare. Sapete benissimo che ho sempre lavorato per la unità del centrosinistra. E quindi io solo questo posso ripetere". Infine alla domanda sull'ipotesi larghe intese modello Germania, Prodi taglia corto: "Non rispondo più. Grazie".

"In merito a quanto pubblicato da Affaritaliani.it, si precisa che il Presidente Romano Prodi non ha rilasciato alcuna intervista. Ha solo ribadito che certamente andrà a votare e che voterà per l'affermazione del centro sinistra e che le forze fuori dalla coalizione non stanno lavorando per l'unità. Niente altro". Lo afferma in una nota l'ufficio stampa del presidente Prodi.