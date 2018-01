La rete ironizza sulla candidatura di Maria Elena Boschi nel collegio uninominale di Bolzano. Su Twitter gira un fotomontaggio dell'account satirico BufalaNews (@Labbufala) in cui si vede la sottosegretaria alla presidenza con la treccia e il vestito tradizionale tirolese dall' indipendentista Eva Klotz. Dietro la foto un cartello con su scritto in tedesco: "Il sud Tirolo non è Italia". E in tanti stanno rilanciando la foto, commentando, "ecco Maria Elena Klotz".