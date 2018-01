Elezioni: chiusi termini, 98 partiti depositano simbolo al Viminale

Chiusi alle 16 al Viminale i termini per consegnare i contrassegni politici in vista del voto. Sono 98 i movimenti e partiti che hanno depositato il simbolo: l'ultimo in extremis è stato 'L'Italia dei diritti' con il numero d'ordine 99, dopo il Pd con il 98, ma uno dei simboli (il 50) risulta non depositato.

In tutto i cartoncini nelle bacheche al piano terra sono 104 contando anche i doppioni presentati per le minoranze linguistiche e il non depositato.

La prima lista a depositare il contrassegno è stata il 'Maie'.

Come di consueto, oltre ai partiti più grandi, le liste si moltiplicano. Si va da 'Movimento mamme del mondo' a 'W la fisica', dal 'Movimento dei Poeti d'azione' al 'Sacro Romano impero cattolico'.

E ancora 'M.T.N.P.P. Mov. Tec. Naz. Pop. Pace'‎ o la 'Confederazione Grande Nord. C'è anche la 'Sinistra rivoluzionaria'.

Per i collegi esteri di Camera e Senato è stato poi depositato un simbolo di coalizione di Lega Nord, Fi e FdI con i cognomi di Salvini, Berlusconi e Meloni indicati nel tondo.

Inizia ora l' attività istruttoria del Viminale per integrazioni che possono venir richieste nelle prossime 48 ore.