Papa: Perù; Francesco partito da Lima per Puerto Maldonado

Papa Francesco è partito da Lima per Puerto Maldonado, città amazzonica nella provincia di Tambopata, dove incontra i popoli dell'Amazzonia.

Prima di ripartire, ha benedetto la folla che si era riunita davanti alla sede della nunziatura apostolica a Lima.



"Buongiorno. Vi auguro una bella giornata di lavoro, di entusiasmo", ha detto il papa, sorridente, alla folla assiepata sotto il balcone della missione diplomatica, e ha aggiunto "io oggi vado a Puerto Maldonado ma torno questo pomeriggio, vi prego di accompagnarmi con le vostre preghiere". Dopo la preghiera dell'Ave Maria -"ora salutiamo la madre", ha detto- Francesco ha benedetto i fedeli e ha promesso: "ci vediamo al ritorno".



E' "imprescindibile compiere sforzi per dar vita a spazi istituzionali di rispetto, riconoscimento e dialogo con i popoli nativi; assumendo e riscattando cultura, lingua, tradizioni, diritti e spiritualità che sono loro propri". Così il Papa. "Il riconoscimento e il dialogo sarà la via migliore per trasformare le antiche relazioni segnate dall'esclusione e dalla discriminazione". Un dialogo interculturale "in cui voi siate 'i principali interlocutori, soprattutto nel momento in cui si procede con grandi progetti che interessano i loro spazi'".