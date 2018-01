Maroni: 'Giulia Bongiorno? La Lega da sempre contro Andreotti'

"Giulia Bongiorno dice: 'Questa Lega nazionale l'avrebbe approvata anche Andreotti'. È davvero cambiato il mondo: io e Bossi quelli come Andreotti li abbiamo sempre combattuti". Lo ha scritto Roberto Maroni commentando su Twitter le parole della neo-candidata della Lega, Giulia Bongiorno.

Ieri la presentazione della candidatura dell'avvocatessa con Matteo Salvini.

"Sono contento della candidatura della Bongiorno ma non sarà l'unica esterna: ci sono tante altre personalità che hanno accettato di correre con la Lega perchè approvano il suo programma": ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante la registrazione di Otto e Mezzo su La 7.



Pomicino, Bongiorno? Nulla a che fare con Andreotti - "Giulia Bongiorno è una carissima amica e un avvocato valente ma sul piano politico non ha nulla a che fare né con Giulio Andreotti né col cattolicesimo politico". Lo dice interpellato al telefono Paolo Cirino Pomicino, a proposito delle affermazioni di Bongiorno su Andreotti. "La storia non si cambia - ha osservato Pomicino - né è un elastico, e basta ricordare il dato più recente: nel 2001 Andreotti fondò Democrazia Europea con D'Antoni, me e altri, e non volle fare l' alleanza con il Centrodestra, nonostante la disponibilità di Berlusconi, proprio per la presenza della Lega. Questo è un fatto storico". "Ognuno fa le sue scelte politiche legittimamente - ha aggiunto Pomicino - la Bongiorno ha fatto la sua, ma non può mettere in mezzo Andreotti e la storia del cattolicesimo politico".