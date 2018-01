Moscovici, convergenza con Gentiloni

(ANSA) - STRASBURGO, 16 GEN - "Non è un segreto che sugli orientamenti europei e le decisioni da prendere sulla zona euro c'è una convergenza di vedute molto chiara con Paolo Gentiloni, Pier Carlo Padoan e il governo. Per il resto, questo non significa nulla per quanto riguarda le scelte che faranno gli italiani: la Commissione e io stesso, come d'abitudine, lavoreremo con il governo democraticamente eletto dagli italiani". Così il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari Pierre Moscovici a Strasburgo a margine della riunione del collegio dei commissari.