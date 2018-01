Di Maio, squadra M5S patrimonio Paese

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Stanno arrivando tantissimi profili, non sto facendo scouting. La squadra di governo non sarà patrimonio del M5S ma del Paese". Lo afferma il candidato premier M5S Luigi Di Maio a CorriereLive.

Di Maio ha poi continuato aggiungendo di non pretendere un incarico: "Penso che il M5S sarà la prima forza politica, eleggerà probabilmente il più grande gruppo di parlamentari e vogliamo che il Paese non piombi nel caos. Se non avessimo i numeri per governare da soli faremo un appello pubblico a tutti i gruppi, non ha senso dire chi, dobbiamo capire qual è la consistenza dei gruppi", conclude il candidato premier M5S.