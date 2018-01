Fornero, voterei Bonino, Cav incoerente

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Ad oggi voterei Emma Bonino. Mi sembra l'unica presenza in questa tornata elettorale che abbia una visione internazionale dell'Italia. Lei all'interno di una coalizione allargata sarebbe il Governo di cui il Paese ha bisogno. Berlusconi? La coerenza è quella di sempre, cioè vicina allo zero. Ha una grande capacità di comunicazione. Ogni tanto sembra spuntare un po' più di saggezza, ma poi scompare. Spero che l'elettorato di centrodestra, però, voti lui e non i suoi alleati...". Lo dice Elsa Fornero a Radio Cusano Campus.

"Parlare dell'abolizione della Legge Fornero - dice ancora - è un inganno. Si parla di cose buttate nel dibattito la cui concreta possibilità è vicina allo zero. Il segretario della Lega gioca in maniera disinvolta con le parole, neanche lui ci crede che sarà possibile abolire la legge, mettendosi insieme a Berlusconi mette le mani avanti. Potranno fare qualche piccolo aggiustamento, ma abolirla non è possibile. Non è solo una questione di conti, è una questione di economia reale".