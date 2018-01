Attentati Sardegna: 220 in 7 anni,3 2018

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GEN - Il 2018 è iniziato sotto i peggiori auspici per gli amministratori locali della Sardegna, terra in cui sindaci, assessori e consiglieri comunali, dipendenti della pubblica amministrazione sono da tempo nel mirino di decine di minacce e intimidazioni: lo conferma l'annuale Rapporto di Avviso Pubblico denominato "Amministratori sotto tiro". In poco più di sette anni, dal 2010 al 31 maggio 2017, sono 220 i casi censiti nell'Isola. Le prime settimane del nuovo anno hanno fatto registrare una doppia minaccia al sindaco di Iglesias Emilio Gariazzo, l'intimidazione al sindaco di Osini, Tito Loi, e l'attentato incendiario al dirigente dell'ufficio tecnico di Ittiri, Gian Giacomo Pisanu.

Negli ultimi tre anni c'è stata una recrudescenza del fenomeno, con il picco registrato nel 2015, quando i casi censiti furono ben 50. Nel 2016 la Sardegna si è classificata al quinto posto tra le regioni più colpite con 42 episodi.