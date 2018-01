Renzi, gioco squadra, uno del Pd a Chigi

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - "E' una partita di squadra. Ecco perché non è importante quale sia il nome che va a palazzo Chigi ma che sia del Pd. E non per il Pd, ma per l'Italia". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi nel suo intervento all'assemblea nazionale degli amministratori locali Dem al Lingotto.