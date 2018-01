Maroni, ho progetti fuori da politica

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - "Ho altri progetti in mente fuori dalla politica e sono molto felice di questa scelta perché e' una vita nuova". Lo ha ribadito il governatore della Lombardia Roberto Maroni, negando di essere pronto a lanciare una fondazione, come riportato da un retroscena di stampa. "Basta con le polemiche, non mi occupo piu' di politica perche', come ho detto, me ne libero e me ne vado, lascio e quindi così sarà" ha confermato Maroni parlando a margine di una vista alla Croce Rossa di Milano. "Retroscena? Patti segreti? Tutte stupidaggini" ha aggiunto