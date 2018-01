Boldrini, accordo Pd-Fi? No da elettori

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Un accordo Pd-Forza Italia "lo vedo male, perché gli elettori vogliono essere rispettati, non votano Pd per governare con il centrodestra. Penso che con questa legge elettorale, che non garantisce molto la governabilità, ci sarà un momento in cui dovremo capire come andare avanti, anche con l'aiuto del Presidente Mattarella. Pero' penso che questo schema qui non può essere apprezzato". Cosi' la presidente della Camera ed esponente di Leu, Laura Boldrini, a Radio Capital commentando le notizie sull' accordo sulle larghe intese che arrivano dalla Germania