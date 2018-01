Fontana, contento c.destra compattato

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "Mi fa piacere, sono contento, ma credo ci fossero già le condizioni perché il centrodestra è compatto non solo con me". Attilio Fontana lo ha detto arrivando alla presentazione ufficiale della sua candidatura come presidente della Regione Lombardia, ai giornalisti che gli hanno hanno fatto notare come il suo nome sia riuscito a compattare la coalizione. "A Varese - ha detto ancora parlando della candidatura - sono contenti ma stupiti, anche io sono rimasto stupito. Fino al 31 non sapevo assolutamente niente, io stavo lavorando per ottenere un seggio a Roma, un progetto lontano mille miglia" dal Pirellone.