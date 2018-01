Elezioni: Paolo Siani, mi candido con il Pd a Napoli

Il pediatra Paolo Siani, fratello del giornalista Giancarlo ucciso dalla camorra nel 1985, accetta l'invito di Matteo Renzi e si candida con il Pd, "come indipendente", alle prossime politiche. E' lo stesso Siani ad annunciarlo, e spiega: "Ho chiesto di poter scendere in campo non solo in un collegio proporzionale plurinominale ma anche in uno uninominale nella mia città. Sarà il Pd a dirmi in quale collegio mi presenterò. A me piacerebbe cimentarmi nel posto dove vivo e lavoro. Ma si vedrà".

"Dopo un anno, se sarò eletto, farò il primo resoconto. Se la mia presenza nel Palazzo della politica non sarà costruttiva e utile per la mia comunità, tornerò a fare il dottore in ospedale", sottolinea Siani, 62 anni, da dieci presidente di Polis, fondazione anticamorra della Regione Campania.

"Non è stata una decisione facile. Non sono un uomo politico e non mi sono mai misurato con il mondo della politica attiva. Ho sempre guardato con rispetto e talora con qualche circospezione quel mondo. Ma dopo 10 anni entusiasmanti alla guida della Fondazione Polis, che ci hanno visto realizzare tante cose importanti a favore dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, dopo 6 anni alla guida dell'Associazione Culturale Pediatri, uno speciale gruppo di pediatri che vivono insieme il Servizio Sanitario Nazionale, e dopo 35 anni nel Servizio Sanitario Pubblico, prima al consultorio familiare di San Sebastiano al Vesuvio, poi all'ospedale Cardarelli di Napoli e infine al Santobono, mi viene data l'opportunità di fare meglio e di più. Dopo lunghe riflessioni e dopo aver condiviso questa scelta con la mia famiglia, i miei amici, il mio gruppo di lavoro e le associazioni, che in questi anni mi hanno affiancato in un lavoro spesso sotterraneo ma entusiasmante, ho deciso di accettare. Penso che sarebbe grave sprecare un'occasione del genere. Per questo motivo voglio ringraziare Matteo Renzi", conclude Siani.