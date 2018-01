Lombardia: Berlusconi: 'Candidato c.destra sarà Fontana'

"Credo che il candidato del centrodestra per la Lombardia sarà Attilio Fontana. Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega". Lo ha affermato Silvio Berlusconi parlando a Radio Anch'io confermando che dopo la RINUNCIA DI ROBERTO MARONI in campo ci sarà l'ex sindaco di Varese.

Il segretario della Lega Nord Matteo Salvini ha chiesto ad Attilio Fontana di candidarsi a presidente della Lombardia "nei primi giorni di gennaio". "Non sono svenuto - ha aggiunto - perché ho un certo autocontrollo". Per la campagna elettorale "sicuramente il tempo è un po' poco - ha ammesso - correremo un po' di più".

All'interno di Forza Italia in diversi avevano fatto il nome di Mariastella Gelmini.

Per il Pd in corsa Giorgio Gori.

Per quanto riguarda il Lazio Berlusconi sottolinea: "Credo che Maurizio Gasparri possa essere un ottimo governatore per il Lazio ma bisogna prima essere sicuri del risultato vincente".

In bocca al lupo e auguri ad Attilio Fontana, il nostro candidato per la guida della Regione". Lo dice Mariastella Gelmini, coordinatrice lombarda di Forza Italia. "Una scelta importante per il governo regionale che Forza Italia sostiene con tutte le forze. La continuità con il buon lavoro fatto dalla squadra di Maroni è il miglior viatico per garantire alla Lombardia, anche per i prossimi cinque anni, una guida sicura. Con Fontana il centrodestra di governo potrà garantire ai cittadini una Lombardia forte e in crescita", conclude.

"Credo che non si debba temere nessuno": Attilio Fontana, candidato del centrodestra alle regionali, non indica un avversario più temibile fra Cinque stelle e Giorgio Gori ed evita di commentare l'unione o meno fra Pd e LeU. "Sono convinto che si debba cercare di portare avanti le proprie idee innanzitutto. Poi - ha aggiunto - gli altri facciano quello che ritengono opportuno fare. Va benissimo".