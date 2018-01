Lavoro, Berlusconi: 'Via il jobs act'. Renzi: 'Sarà contento il nordest'

Botta e risposta a distanza tra Silvio Berlusconi e Matteo Renzi sul lavoro dopo i dati sull'occupazione diffusi ieri dall'Istat. I dati sull'occupazione giovanile - ha detto il leader di Forza Italia a Radio Anch'io - riguardano soprattutto i contratti a termine, con noi al governo toglieremo il jobs act che ha dato spinta solo ai lavori a scadenza.

"Prendo atto che la campagna elettorale spinga gli avversari a cambiare il loro modo di comunicare, con stupidaggini che non vale la pena di commentare. In realtà è la sinistra che ha lasciato in eredità una disoccupazione più alta - ha detto Berlusconi - una pressione fiscale più alta e un numero di migranti più alto, non so come possano accusare il mio governo".

"Sarà contento il nordest, il mondo produttivo - è la replica a stretto giro di Matteo Renzi a 'Circo Massimo' su Radio Capital - vorrei vedere che ne pensano gli imprenditori di tornare al mondo del lavoro del passato".

Da Renzi è arrivato anche un appello a LeU: "In Lombardia e nel Lazio - ha evidenziato - abbiamo due ottime candidature: spero che Grasso faccia convergere il suo movimento su queste due ottime persone".

E ancora: "Non facciamo la campagna elettorale sul canone: il Pd punta a tornare a Palazzo Chigi - ha detto Renzi - non alla guida di Agicom". "La questione del canone mi serve per lanciare il tema dell'evasione fiscale con Berlusconi e Salvini".