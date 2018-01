Chiamparino, meglio Stato meglio Regione

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - "Non ci muoviamo all'insegna del 'più potere più soldi' ma nella direzione di riconoscere le peculiarità del territorio, per una maggiore efficacia delle politiche della Regione". Punta ad un "regionalismo virtuoso", spiega il presidente Sergio Chiamparino, il documento approvato dalla Regione Piemonte per l'avvio del confronto con lo Stato in materia di autonomia. Il documento sarà presentato domani al governo nel primo incontro della trattativa. "Il Piemonte - spiega ancora il governatore - punta a un regionalismo che definirei 'meglio Stato e meglio Regione'".

"Vogliamo cogliere la palla al balzo - sottolinea Chiamparino - e stare dentro la discussione aperta dai referendum sull'autonomia. Se Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Lombardia si muoveranno insieme potrebbe finalmente prendere piede l'idea della macroregione funzionale del nord-ovest".