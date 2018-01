Autonomia: Zaia, pre-intesa vicina

(ANSA) - VENEZIA, 10 GEN - Nuovo passo avanti nella trattativa tra Veneto e Governo per dare maggiore autonomia alla Regione guidata da Luca Zaia, che oggi si è detto fiducioso al termine del nuovo incontro, a Roma, con il sottosegretario Gianclaudio Bressa. "Anche oggi un buon incontro, produttivo, positivo - ha affermato Zaia - Ci avviamo verso la firma di una pre-intesa quadro, che è già una bella pietra miliare". Con Bressa il presidente del Veneto ha svolto un esame sull'andamento del negoziato, per le materia già oggetto di trattativa (sanità, ambiente, lavoro, rapporti con l'Europa, istruzione), e per il nuovo pacchetto di competenze che verranno successivamente discusse. Affrontata, ha riferito Zaia, anche "la necessità di mettere tempi certi per il lavoro che si farà in futuro, con altri interlocutori governativi". Per la firma del pre-accordo, Zaia ritiene che "avverrà prima dell'inizio vero e proprio della campagna elettorale".