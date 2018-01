Elezioni: Berlusconi, M5S pericolosi ma noi li fermeremo

"I Cinque Stelle sono un pericolo anche più grave. Molte delle loro idee vengono dalla peggiore sinistra, anticapitalista, illiberale, giustizialista. Non hanno nemmeno quella tradizione di serietà e di competenza che ai vecchi comunisti veniva riconosciuta. I Cinque Stelle non hanno alcuna esperienza né competenza, la gran parte di loro non sa cosa significhi lavorare, ma neppure cosa significa governare". Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a Radio Capital. "Con i Cinque Stelle - prosegue il Cavaliere - i capitali fuggirebbero all'estero, il ceto medio verrebbe massacrato di tasse, e persino i pensionati verrebbero penalizzati, come ha detto di recente Di Maio". Ma, conclude, "noi li fermeremo".