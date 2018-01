Gori, mio avversario è sceso dal ring

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - "Roberto Maroni ha deciso di non ricandidarsi alla presidenza della Regione Lombardia, il mio avversario è sceso dal ring. In questi mesi, ogni giorno, ho lavorato sul nostro progetto, mi sono preparato, ho studiato, immaginando di dovermi confrontare con lui. Una sfida tosta, mica una passeggiata, che nonostante i pronostici ho però sempre pensato di poter giocare fino in fondo. E invece non sarà lui.

Noi continuiamo la nostra marcia, qualunque sia il nome del nuovo competitor". E' quanto scrive su Facebook il candidato del Pd alla presidenza della Regione Lombardia, Giorgio Gori, dopo la rinuncia di Roberto Maroni alla ricandidatura per la stessa carica.