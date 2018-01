Sinistra: in liste Leu limite 2 mandati

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Stop a chi abbia già svolto due mandati in Parlamento, salvo "limitate e motivate eccezioni"; un "numero limitato di pluricandidature"; fuori dalle liste le persone arrestate, rinviate a giudizio o condannate per reati di mafia, terrorismo, criminalità organizzata, contro la libertà personale e individuale; esclusi anche i condannati, anche in via non definitiva, per delitti contro la libertà sessuale; peculato, concussione, corruzione in tutte le forme. Ecco i criteri delle candidature alle prossime elezioni nelle liste di Liberi e uguali. Li ha annunciati Rossella Muroni, nella relazione introduttiva dell'assemblea nazionale di LeU.