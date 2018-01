Rossi, avversario è Pd. No Gentiloni bis

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Con il Pd siamo davvero in competizione: a un elettore del Pd chiedo, siete disposti a riallearvi con Berlusconi un'altra volta, magari votando il governo Gentiloni un'altra volta? Voto utile? Siamo noi il voto utile, non andremo mai con la destra". Lo dice Enrico Rossi, presidente della Toscana, dal palco dell'assemblea di Liberi e uguali. "Abbiamo costruito una forza nuova che è la vera novità del panorama politico italiano. Negli ultimi anni abbiamo visto un attacco pesante ai diritti del lavoro... non siamo usciti dalla crisi: a prescindere da ciò che ci vuol dire la macchina della propaganda, la gente soffre ancora. Occorre una svolta nelle politiche economiche e sociali. La crisi deve diventare l'occasione per costruire giustizia sociale", aggiunge.