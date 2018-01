Maroni verso rinuncia in Lombardia

(ANSA) - ARCORE (MONZA), 7 GEN - "Sulle regionali la coalizione conferma che si presenterà con candidati comuni e condivisi. Per quanto riguarda la Lombardia, se davvero il presidente Maroni per motivi personali non confermasse la disponibilità alla sua candidatura, verrebbe messo in campo un profilo già comunemente individuato". Lo si legge nel comunicato congiunto del vertice del centrodestra ad Arcore.